بالصور.. الأردن تضبط نصف مليون حبة مخدرة في طريقها للمملكة

عمان(صدى):

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، اليوم الأحد، من ضبط مجموعة من الأشخاص قاموا بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها إلى المملكة؛ حيث تولى فريق تحقيقي خاص من الإدارة متابعة التحقيقات.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، أن فريق التحقيق نجح في تحديد هوية الأشخاص المتورطين وطريقة وموعد التهريب عن طريق إخفاء الحبوب المخدرة بمخابئ سرية داخل مركبة تحمل لوحة أرقام لدولة عربية، حسب قوله.

وأشار إلى أنه تم التحرك في الموعد المحدد وجرى ضبط المركبة في محافظة العقبة بجوار المملكة العربية السعودية، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على نصف مليون حبة مخدرة أُخفيت بجسم المركبة بمخابئ سرية وألقي القبض على ستة أشخاص تورطوا في القضية.