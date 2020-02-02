الكويت تسجل 800 مليون دينار قيمة عمليات غسيل الأموال

خالد الظفيري(صدى):

كشفت تقارير صحافية كويتية، اليوم الأحد، أن الكويت سجلت نحو 800 مليون دينار (الدولار يساوي 302 فلس) من الأموال المغسولة، حيث وضعت يد القضاء على تفاصيلها في خلال 2019.

وأوضحت التقارير، أن جرائم غسل الأموال تستلزم المزيد من الإجراءات لمواجهتها، حتى لا تتنامى خطورتها البالغة، كما إن هذه المبالغ جاءت من خلال احتساب القضايا المنظورة أمام المحاكم في 2019، وبعضها صدرت فيه أحكام ابتدائية ونهائية، لكن البعض الآخر لا يزال منظوراً.

وأشارت إحصائية النيابة العامة الكويتية في السنوات الثلاث الأخيرة، من 2016 حتى 2019، إلى أن قضايا جرائم غسل الأموال بلغت 247 قضية، أي بمعدل 72 قضية سنوياً، وبقياسها على أيام السنة فإنه كل 5 أيام يتم التحقيق في جريمة غسل أموال.