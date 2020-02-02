بالصور.. مخالفات بالجملة في مطاعم الطائف تثير غضب واستياء المواطنين 

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت أمانة الطائف بالتعاون مع الشؤون الصحية، من ضبط مخالفات بالجملة ظهرت على عمالة المطاعم، والمطابخ، والبوفيهات، ومحلات تحضير الوجبات السريعة.

وتضمنت المخالفات وجود بثور وجروح” بأيدي العاملين، وتدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين للأطعمة، وانتهاء الشهادات الصحية، و عرض منتجات منتهية الصلاحية يتم بيعها للمستهلكين.

وأثارت تلك المخالفات غضب واستياء المواطنين في معظم مناطق المملكة، الأمر الذي دفعهم لمطالبة المسؤولين بتطبيق عقوبات صارمة ضد أصحاب تلك المطاعم والكافيهات.

وتأتي هذه الحملة المشتركة بين “الأمانة والصحة” تحت مسمى “المطعم الصحي”، حيث استهدفت أكثر من 80 محلًّا تم الوقوف عليها.