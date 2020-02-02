فتاة تتعرض للابتزاز والتهديد بصور خادشة من خطيبها السابق

أبو ظبي(صدى):

تعرّضت فتاة إماراتية، إلى التهديد والابتزاز من قبل خطيبها السابق أن ينشر صورًا خاصة لها ويفشي أمورًا خادشة عنها بقصد المساس بشرفها.

يأتس تصرُّف الشاب بعد فترة من فسخ خطبته على الفتاة ومعرفته بأنها تنوي الارتباط بشاب آخر، فظل يبتزها ويهددها بفضح علاقتهما السابقة، وطلب منها 20 ألف درهم مقابل عدم نشر تلك الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدمت الفتاة شكوى في الشاب نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، إذ أوضحت أن الشاب تقدم لخطبتها في 2015، ووافقت عليه، لكنهما انفصلا شرعا عن بعضهما البعض.

وأكدت أنهما ظلا يتواصلان مع بعضهما البعض عبر الهاتف، حتى علم بنيتها في الارتباط بشاب آخر، فعمد إلى الإساءة إليها وابتزازها حتى قررت إبلاغ الجهات الأمنية.