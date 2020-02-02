التعاون يوفر «طائرة خاصة» لنقل جماهيره إلى ‎الشارقة

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي التعاون، اليوم الأحد، عن توفير طائرة خاصة لنقل جماهيره إلى إمارة الشارقة الإماراتية، لمساندة الفريق في أولى مبارياته بدوري أبطال آسيا أمام فريق الشارقة يوم 11 فبراير.

وصعد التعاون للعب في البطولة القارية لأول مرة في تاريخه بعد نجاحه في إنهاء الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز الثالث خلف النصر والهلال، وقد توج موسمه الرائع بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ووضعت القرعة التعاون ضمن المجموعة الثالثة بجانب الشارقة والدحيل وبيرسبوليس، فيما سيفتتح مشواره بمواجهة بطل دوري الخليج العربي الإماراتي في 11 فبراير المقبل على استاد الشارقة بالإمارات.

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