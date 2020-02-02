بالفيديو.. إماراتي يلقن «جمال ريان» درسًا قاسيًا: أبوك باع صكوك أرض فلسطين

أبوظبي(صدى):

سخر شاب إماراتي من دموع جمال ريان مذيع قناة الجزيرة القطرية أثناء حديثه عن خطة السلام بين إسرائيل وفلسطين التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب؛ حيث وجه مذيع الجزيرة نقده للسعودية والإمارات، بدلًا من صب غضبه على الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو، مغرد إماراتي يقول: ” رأيت الفيديو المنتشر على تويتر ، جمال ريان يبكي محترقا على فلسطين المحتلة ؟!، الأخ عايش في قطر ، وشغال في قناة تابعة لإسرائيل ، ويبكي بحرقة على فلسطين المحتلة.. ويقول اللي باعوا القضية السعودية والإمارات “.

وأضاف الشاب: ” السعودية والإمارات دولتين ليس لهما سفارات في إسرائيل ، لكن الدولة اللي عايش فيها ريان ويشتغل في قناة تابعة لها فيها مكتب تجاري وقنصلية إسرائيلة على أراضيها ، وأمس تصرح إسرائيل بالدور الكبير الذي قامت به قطر في صفقة القرن “.

وتابع المغرد مستنكرًا أقوال جمال ريان:” إحنا ايش دخلنا السعودية والإمارات “؛ فيما استطرد حديثه:” المهم روح جيب تاريخ أبوك اللي باع صكوك الأرض في الضفة الغربية وأترك البكاء ” .