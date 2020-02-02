أمير الشمالية يدشن مشروعات صحية برفحاء بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال

سلطان الهوير (صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية إلكترونيا المشروعات الصحية بمحافظة رفحاء بقيمة بلغت 20.796.338 ريالاً , بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي.

وشملت المشروعات إنشاء قاعة التعليم الطبي المستمر (ضمن مشروع الأعمال الإنشائية والتطويرية لمستشفى رفحاء), وتأهيل غرف المرضى والممرات بمستشفى رفحاء العام وتطوير مركز صحي رفحاء الشمالي وبيئة العمل في مركز السكر والغدد الصماء برفحاء.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالدعم الكبير والسخي للقطاع الصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

وأكد أهمية توفير الكفاءات البشرية الوطنية عالية الكفاءة وتواجدهم في القطاعات الصحية ، للاستفادة المثلى من الإمكانيات والأجهزة الحديثة المتوفرة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مراهناً سموه على نجاح شباب الوطن في شغل تلك الوظائف.

ووجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان جميع العاملين في المجال الصحي في المنطقة عموما بالاهتمام بنوعية وجودة الخدمة المقدمة للمريض، والعمل بكل جد وإخلاص وإتقان وتأدية الأمانة دون تهاون أو تأخير من خلال الالتزام والمثابرة والتعلم المستمر لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

ولفت سموه الانتباه إلى أهمية تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات المنطقة بجودة عالية تتناسب مع العطاء الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع المهم والحيوي ذو الأثر البالغ في جودة الحياة.