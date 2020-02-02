إتاحة البناء الذاتي بصيغة «تمويل المرابحة أسهم» من مصرف الإنماء

علي القحطاني(صدى):

توفر العديد من البنوك خدمات تنافسية للعملاء على منتج البناء الذاتي بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، بهدف تسريع تمكين المواطنين للمسكن المناسب لهم.

ويُقدم بنك الإنماء منتج البناء الذاتي لبناء أو إكمال العقارات لعملاءه، على شكل دفعات بصيغة (تمويل المرابحة أسهم) مقابل تحويل الراتب ورهن العقار للمصرف.

وأتاح برنامج «سكني» من وزارة الإسكان، خيار البناء الذاتي لتسريع تمكين المواطنين المستحقين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك المسكن المناسب من خلال دعمه بالحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح واعطاءه الحرية في بناء وحدته (بناءً على الشروط والأحكام وآلية العمل).