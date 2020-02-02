بالصور..«‏قصر البديعة» من أهم قصور الضيافة بالرياض في عهد الملك عبدالعزيز

حمود العنزي(صدى):

حاز قصر البديعة الذي تم بناءه في بداية الثلث الأول من الخمسينات الهجرية، على مكانة كبيرة ليعد أهم قصور الضيافة في عهد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، بمدينة الرياض.

وكشفت صور نادرة عن القصر والمسجد والبئر والحديقة المرافقة له؛ حيث التقطت في العام 1938 م، للقصر الذي يقع على مجرى وادي حنيفة من الناحية الغربية، بين شعيب أم قصر من الناحية الشمالية وشعيب غضوانه من الناحية الجنوبية، وهما رافدان يصبان في وادي حنيفة المعروف محلياً باسم الباطن.

ومن بين استخدامات هذا القصر، استخدامه لسكن الضيوف الذين يأتون للعمل لدى الشؤون الخاصة، حيث ذكر الرحالة الياباني إيجيرونا كانوا أنهم أخذوا تصريحاً من الملك ليدعوا مهندسين أمريكيين يقيمان بالمبنى الجنوبي المجاور.

واستمر يستخدم كمقر للضيافة بعد أن بني قصر المربع والقصور المجاورة له، حيث انتقل الملك عبدالعزيز إلى المربع واستخدم قصر البديعة وملاحقه قصوراً للضيافة الملكية، وفي عام 1374هـ اتخذ هذا القصر الذي يقع في نخل الخديمي في البديعة كمقر لمدرسة الباطن.

وجاء ذلك بعد أن كانت مدرسة الباطن تنتقل من مبنى إلى آخر داخل حي قديم يطلق عليه حارة العمانات مقابل قصر البديعة على الضفة الشرقية من وادي حنيفة؛ فيما يمتاز القصر بأسلوب تخطيط وتصميم المباني الطينية في عمارة المملكة التقليدية يعتمد في أساسه على حاجة صاحب المسكن أو القصر من الوحدات والمرافق الداخلية التي تفي بضروريات السكان.