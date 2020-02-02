شاهد.. عائلة تتطوع لتدريب الأطفال المعاقين على السباحة بعد وصول ابنها إلى العالمية

علي القحطاني(صدى):

تمكنت إحدى العائلات من التغلٌّب على مرض ابنها (من ذوي الإعاقة)، والوصول به إلى أولمبياد الصين 2008، ليحصد جوائز عالمية في السباحة.

وحقق الطفل على مدار 12 عامًا، عددًا من البطولات منذ أن حصل على المركز الأول في أولمبياد الصين لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك كان ملهمًا لعائلته لتدريب وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة.

وبدأت عائلة حسن الحمدان في التطوع لتدريب الأطفال المعاقين والمصابين بالتوحد، فيما درّب ابنهم عبدالرحمن الأطفال على السباحة، ومن بين أنواع الإعاقات التي يدربونها كل من «حركي، شلل دماغي، توحد، فرط الحركة، اضطراب السلوك».