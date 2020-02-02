شاهد برامج مكثفة للوقاية من كورونا بتعليم الطائف

بدرية المالكي(صدى):

كثفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف برامج التوعية والتثقيف بفيروس كورونا المستجد, كما بثت عبر حساباتها الرسمية رسائل توعوية تدعو إلى التقيد بالاحتياطات الوقائية للسلامة من الإصابة بعدوى الفيروس.

وحرصت الإدارة على سلامة منسوبيها ومنسوباتها وتوعيتهم بأخطار الفيروس, حيث تابعت إدارة الشؤون الصحية المدرسية تفعيل برامج التوعية بالفيروس في مدارس المحافظة ” بنين, بنات”, فيما بدأ المرشدون الصحيون والمرشدات ببث الوعي بالمرض, وسبل الوقاية منه, من خلال إقامة ندوات صحية, وعرض معلومات طبية عنه, وما يصحب ذلك من عروض مرئية, ومقاطع ونشرات توعوية, ولوحات إرشادية ووقائية.

وأوضحت إدارة الشؤون الصحية المدرسية أنها تعتمد على آلية للتعامل مع الأمراض المستجدة أو المعدية، يأتي ذلك وفق دليل إجرائي صادر من وزارة الصحة، يرتكز على التوعية بالمرض، ومتابعة الحالات الطارئة، فيما تتخذ الإدارة إجراءات سريعة بتكوين لجنة عند صدور بلاغ من أي مركز صحي عن وجود حالة إصابة بالمرض بين منسوبي المدرسة.

حيث تتكون اللجنة من قائد أو قائدة المدرسة والمرشد الصحي والمرشد الطلابي ومعلم أو معلمة للمتابعة، وتحويل من يشتبه لديه الأعراض إلى أقرب مركز صحي، إضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية عن المرض وأعراضه والوقاية منه، وتزويد الطلبة بالإرشادات الصحية، وحثهم بالبعد عن الازدحام وأماكن التجمعات، مع الحرص على النظافة الشخصية، و نظافة وتهوية المكان.