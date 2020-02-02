بالصور.. هبوط اضطراري لرحلة في جدة بسبب أضرار بهيكل الطائرة

نايف السالم(صدى):

أجرت رحلة تابعة للخطوط الجوية السعودية وقادمة من الدمام، اليوم الأحد، هبوطًا اضطراريًا بجدة؛ بسبب أضرار في هيكل الطائرة.

وكانت الرحلة متجهة من ‎الدمام إلى سرقسطة الأسبانية؛ لتهبط في جدة؛ بسبب أضرار في هيكل الطائرة بعد احتكاك ذيلها بمدرج مطار الدمام أثناء الإقلاع.