فتاة تصبح مليونيرة في عمر الـ 17 بفكرة بسيطة

إدنبرة(صدى):

في قصة نجاح مثيرة للدهشة نجحت فتاة اسكتلندية بأن تصبح مليونيرة دون مساعدة أحد بينما لم تتجاوز من العمر 17 عام.

وأصبحت الفتاة مالكة شرطكة صغيرة تضم عشرات الموظفين ، من فكرة بسيطة وهي استيراد الأظافر الصناعية من الصين وإعادة بيعها عبر الإنترنت .

وروت الفتاة التنمر الذي تعرضت له والتحدي والإصرار اللذان رافقاها في رحلتها المثيرة منذ أن كان عمرها 12 عام .

وبدأ رأس مال الطفلة من مصروفها الـ 300 جنه فقط ليصبح 3000 جنيه بعد أول عملية استيراد وبيع ثم تضاعف بعد ذلك حتى حققت حلمها في فترة وجيزة .