فتاة تصبح مليونيرة في عمر الـ 17 بفكرة بسيطة
في قصة نجاح مثيرة للدهشة نجحت فتاة اسكتلندية بأن تصبح مليونيرة دون مساعدة أحد بينما لم تتجاوز من العمر 17 عام.
وأصبحت الفتاة مالكة شرطكة صغيرة تضم عشرات الموظفين ، من فكرة بسيطة وهي استيراد الأظافر الصناعية من الصين وإعادة بيعها عبر الإنترنت .
وروت الفتاة التنمر الذي تعرضت له والتحدي والإصرار اللذان رافقاها في رحلتها المثيرة منذ أن كان عمرها 12 عام .
وبدأ رأس مال الطفلة من مصروفها الـ 300 جنه فقط ليصبح 3000 جنيه بعد أول عملية استيراد وبيع ثم تضاعف بعد ذلك حتى حققت حلمها في فترة وجيزة .
fares[ عدد التعليقات: 1415 ] نشر منذ 18 دقيقة
وينها متزوجه ولا لا
اتقدم لها اذا ما هي مرتبطه