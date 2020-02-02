توخيل يهاجم نيمار: «الدعوة لعيد ميلاده تشتيت لانتباه الفريق»

وكالات(صدى):

أثار احتفال النجم البرازيلي نيمار بعيد ميلاده الـ 28 غضب الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان.

وعلق توخيل على طريقة احتفال نيمار بعيد ميلاده، قائلا:” استبدال كيليان أو عيد ميلاد نيمار يمثل تشتيتا للانتباه وهو يوحي بأننا غير جادين”.

وأوضح توخيل أنه ليس متأكدا من حضور الحفل الذي يقيمه نيمار بمناسبة عيد ميلاده، مشيرا إلي أنه يفضل الحديث داخليا في الفريق.

وكان البرازيلي نيمار احتفل بعيد ميلاده في أحد ملاهي باريس الأمر الذي اعتبره ما توخيل مصدرا “لتشتيت الانتباه” قبل يومين من رحلة الفريق لمواجهة نانت.