مدير مدني مكة ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الجندي «‏الزهراني»

محمد السعران(صدى):

نقل سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشرى تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية لذوي الجندي ريان احمد الزهراني الذي انتقل إلى رحمة الله اثر حادث مروري.

ونقل سعادته وعدد من ضباط المديرية التعازي في منزل ذوي المتوفى.

داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

صرح ‏بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني.