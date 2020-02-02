أمير منطقة الحدود الشمالية يتفقد محافظة رفحاء

سلطان الهوير (صدى):

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, حفل أهالي محافظة رفحاء بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة التي استهلها باستقبال أصحاب الفضيلة والقادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية وجموع المواطنين, وذلك بمقر الاحتفالات بالمحافظة.

وأعرب سموه في كلمته عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة رفحاء والوقوف على شؤون المواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلمس حاجاتهم وتلبية طلباتهم، مؤكداً سموه أن زيارته التفقدية للمحافظة واجب تمليه المسؤولية ، مقدماً شكره وتقديره لهم على مشاعرهم الوطنية التي تعكس عمق العلاقة بين المواطن وقيادته.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم.

وأكد سموه أن تحقيق المستقبل المشرق والمزدهر لوطننا الغالي كما خططت له القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – يعتمد على سواعد وقدرات وعقول شباب الوطن للسير على خطى ثابتة نحو التطور والرقي، داعياً الشباب للنهوض بمسؤولياتهم بهمة وبروح الصبر والإبداع في تحقيق أهداف رؤية 2030.

وفي نهاية كلمته أكد سمو أمير المنطقة أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع, مبيناً سموه استقباله غداً المواطنين والاستماع لهم والعمل على معالجة قضاياهم واحتياجاتهم في مقر المحافظة.

أثر ذلك بدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم منيف خضير رحب فيها باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة, بسمو أمير المنطقة معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة التي تعكس مدى التلاحم بين القيادة والشعب, ثم ألقيت قصيدة نالت على استحسان الجميع.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء مع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية.

حضر الاحتفال وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس, ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, ومحافظ محافظة رفحاء فراج بن سعود العماني, وعدد من مدراء الإدارات الحكومية والعسكرية.