  • الأحد 2

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. اللواء القحطاني يُخرس اثنين من أذناب إيران في أجرأ مناظرة تليفزيونية

بالفيديو.. اللواء القحطاني يُخرس اثنين من أذناب إيران في أجرأ مناظرة تليفزيونية

بالفيديو.. اللواء القحطاني يُخرس اثنين من أذناب إيران في أجرأ مناظرة تليفزيونية
نايف السالم(صدى):

في رد شامل يُخرس الألسنة ، ألجم اللواء عبد الله القحطاني اثنين من أذناب إيران في اليمن والعراق ممن يدعون صفة الخبراء السياسيين بينما يثون أفكارهم الموجهة ضد الوطن العربي والمملكة العربية السعودية .

وأكد اللواء القحطاني في مناظرة أمامهما على قناة آي نيوز الإخبارية على موقف المملكة الثابت الذي لا يتغير لم يتزحزح ولم يتغير بإعتراف أصحاب القضية الفلسطينية أنفسهم .

وقال : قبل سويعات الرئيس الفلسطيني قال المال سلمان منذ أن عرفناه وهو يساند القضية الفلسطينية منذ أن كان مجاهد بالبدلة العسكرية ، وبالتالي موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت وغيرنا هو المتغير ، وغيرنا هو الذي يلتف ويدعي تحرير القدس ويقتل العرب وتعرفون ماذا أعني .. في إشارة إلى “أردوغان ” .

وأضاف : الآخرون هم من يحاون التغطية على هزيمة إيران ومقتل سليماني وعلى الطائرة الأوكرانية المنكوبة ويحاولون أن يضعوا المملكة العربية السعودية في الواجهة ، وموقفها مع العراق أن تكون العراق دولة حرة ذات سيادة بعيداً عن التدخلات الخارجية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1272 ] نشر منذ 52 دقيقة

مشروع إيران محور الشر والدوائر الإعلامية المرتبطة به..

يعتمدون على مدرسة ” جوبلز ” وزير الدعاية للزعيم الألماني النازي هتلر.

صاحب مقوله:
«اكذب واكذب حتى يصدقك الناس»

وقلده في الستينيات إعلام جمال عبدالناصر، والآن نشاهد الإعلام الإيراني والقطري وتوابعهم. على نفس النهج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *