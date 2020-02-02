بالفيديو.. اللواء القحطاني يُخرس اثنين من أذناب إيران في أجرأ مناظرة تليفزيونية
في رد شامل يُخرس الألسنة ، ألجم اللواء عبد الله القحطاني اثنين من أذناب إيران في اليمن والعراق ممن يدعون صفة الخبراء السياسيين بينما يثون أفكارهم الموجهة ضد الوطن العربي والمملكة العربية السعودية .
وأكد اللواء القحطاني في مناظرة أمامهما على قناة آي نيوز الإخبارية على موقف المملكة الثابت الذي لا يتغير لم يتزحزح ولم يتغير بإعتراف أصحاب القضية الفلسطينية أنفسهم .
وقال : قبل سويعات الرئيس الفلسطيني قال المال سلمان منذ أن عرفناه وهو يساند القضية الفلسطينية منذ أن كان مجاهد بالبدلة العسكرية ، وبالتالي موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت وغيرنا هو المتغير ، وغيرنا هو الذي يلتف ويدعي تحرير القدس ويقتل العرب وتعرفون ماذا أعني .. في إشارة إلى “أردوغان ” .
وأضاف : الآخرون هم من يحاون التغطية على هزيمة إيران ومقتل سليماني وعلى الطائرة الأوكرانية المنكوبة ويحاولون أن يضعوا المملكة العربية السعودية في الواجهة ، وموقفها مع العراق أن تكون العراق دولة حرة ذات سيادة بعيداً عن التدخلات الخارجية .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1272 ] نشر منذ 52 دقيقة
مشروع إيران محور الشر والدوائر الإعلامية المرتبطة به..
يعتمدون على مدرسة ” جوبلز ” وزير الدعاية للزعيم الألماني النازي هتلر.
صاحب مقوله:
«اكذب واكذب حتى يصدقك الناس»
وقلده في الستينيات إعلام جمال عبدالناصر، والآن نشاهد الإعلام الإيراني والقطري وتوابعهم. على نفس النهج