بالفيديو.. اللواء القحطاني يُخرس اثنين من أذناب إيران في أجرأ مناظرة تليفزيونية

نايف السالم(صدى):

في رد شامل يُخرس الألسنة ، ألجم اللواء عبد الله القحطاني اثنين من أذناب إيران في اليمن والعراق ممن يدعون صفة الخبراء السياسيين بينما يثون أفكارهم الموجهة ضد الوطن العربي والمملكة العربية السعودية .

وأكد اللواء القحطاني في مناظرة أمامهما على قناة آي نيوز الإخبارية على موقف المملكة الثابت الذي لا يتغير لم يتزحزح ولم يتغير بإعتراف أصحاب القضية الفلسطينية أنفسهم .

وقال : قبل سويعات الرئيس الفلسطيني قال المال سلمان منذ أن عرفناه وهو يساند القضية الفلسطينية منذ أن كان مجاهد بالبدلة العسكرية ، وبالتالي موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت وغيرنا هو المتغير ، وغيرنا هو الذي يلتف ويدعي تحرير القدس ويقتل العرب وتعرفون ماذا أعني .. في إشارة إلى “أردوغان ” .

وأضاف : الآخرون هم من يحاون التغطية على هزيمة إيران ومقتل سليماني وعلى الطائرة الأوكرانية المنكوبة ويحاولون أن يضعوا المملكة العربية السعودية في الواجهة ، وموقفها مع العراق أن تكون العراق دولة حرة ذات سيادة بعيداً عن التدخلات الخارجية .