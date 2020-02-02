بالفيديو.. أمريكي يزور المملكة: السعودية انتصرت على المغالطات بحقها

علي القحطاني(صدى):

كشف الأمريكي بيتر سانتينيلو، عن سعادته البالغة بعدما زار المملكة لمدة أسبوعين جاب فيها جميع أنحاء المملكة وتعرف إلى شعبها وثقافتها؛ قائلًا أن بعض الأمور التي تثار حولها غير صحيحة منها مثلا تغريم كل من يلتقط صورا في أماكن عامة وسجنه لمدة ٣ أشهر.

وأكد سانتينيلو أنه سعيد بالحصول على التأشيرة السياحية التي لم تستغرق سوى 10 دقائق عبر الإنترنت؛ لافتًا إلى أن السعودية من أكثر البلدان التي أساء الناس فهمها في الخارج، وأغلب المعلومات عنها مغلوطة.

وأوضح أن أسرته حذّرته من السفر إليها قائلين إنها خطرة، لكن الحقيقة لا بد أن تظهر، والسعودية هي من انتصرت الآن، بعد تصحيح المغالطات، مؤكدًا أنه عندما قدم للمملكة وجد شعبا مضيافا وكريما للغاية.