جميلة عوض تتعرض للضرب المبرح والتعنيف
أعلنت الفنانة المصرية جميلة عوض، أنها تعرّضت إلى الضرب المبرح في فيلم «بنات ثانوي» المعروض حاليًا في السينيمات المصرية والعربية.
وقالت جميلة عوض في تصريحات تليفزيونية: «كان عندي مشهد صعب، كنت بضرب وبتضرب ضرب مبرح واتخربشت واتعورت وكان فيه مشهد كلهم ضربوني وصعبت عليهم».
وتابعت: «مش بهتم خالص بآراء السوشيال ميديا ، فقط بهتم برأي والدي المخرج عادل عوض».
ويشارك في بطولة الفيلم كل من : «جميلة عوض، هدى المفتي، مى الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد»، فيما حقق نجاحًا كبيرًا في أول أيام عرضه.
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