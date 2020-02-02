جميلة عوض تتعرض للضرب المبرح والتعنيف

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية جميلة عوض، أنها تعرّضت إلى الضرب المبرح في فيلم «بنات ثانوي» المعروض حاليًا في السينيمات المصرية والعربية.

وقالت جميلة عوض في تصريحات تليفزيونية: «كان عندي مشهد صعب، كنت بضرب وبتضرب ضرب مبرح واتخربشت واتعورت وكان فيه مشهد كلهم ضربوني وصعبت عليهم».

وتابعت: «مش بهتم خالص بآراء السوشيال ميديا ، فقط بهتم برأي والدي المخرج عادل عوض».

ويشارك في بطولة الفيلم كل من : «جميلة عوض، هدى المفتي، مى الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد»، فيما حقق نجاحًا كبيرًا في أول أيام عرضه.