بالفيديو.. محتال يخدع مواطن ويسرق كل أمواله

علي القحطاني(صدى):

يلجأ المحتالون إلى العديد من الحيل والخدع للاستيلاء على أموال الضحايا؛ فيما كشف سقط مواطن ضحية لأحد المحتالين الذي طلب منه تحويل ألف ريال وأخذ ينتظر الأرباح فلم يجن شيئًا.

وأوضح الضحية، خلال مشاركته مع برنامج ” ما لم ترَ ” على قناة mbc1، أنه حينما اتصل بهم ليستفسر عن الأمر قالوا له أنه يجب أن يكون لديه تساؤلات ليطلب منه رقم السري الخاص ببطاقته فيخترق الموظف المجهول حسابه البنكي.

وقال المواطن الضحية، أنه كان لديه في حسابه 30 ألف ريال استولوا عليها المحتال بالكامل؛ ليرسل له رسالة اتضح من خلالها أنها غير رسمية ما دفعه للاتجاه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة؛ فيما لم يستطع الوصول إلى المحتال لوجوده خارج المملكة؛ بينما تم التواصل مع الشرطة البحرينية حيث يقال أن الشركة مقامة في البحرين ولكن اتضح أنها وهمية.