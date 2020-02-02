بالفيديو .. معركة صادمة بين حوثيين يتنازعون على نسب أشلاء جثة بلا ملامح
وثق مقطع فيديو مشاهد صادمة تبرز الوضع المأسوي في اليمن الشقيق بعدما تسبب الميلشيات الحوثية في كوارث انسانية .
وأظهر الفيديو عراك ومشادات كلامية بين مجموعة من الحوثيين لعائلتين يتنازعون أشلاء جثة بلا ملامح .
وادعى كل طرف أنها جثة ابنه في مشهد أليم يعكس ما تعيشه اليمن من واقع مرير ضاعت فيه حقوق الدماء وراح فيه الأبرياء ثمناً بخثاً لإرهاب الميلشيات .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1272 ] نشر منذ 1 ساعة
عليهم لعنه الله والملائكة والناس أجمعين..
أعداء بلاد الحرمين الشريفين.
لولا قوة السعودية العسكرية. لشاهدنا رايات يا حسين الحمراء و يا زينب و يا علي..على ستار الكعبة..وحزب الله اللبناني يشرف على مكة المكرمة والمدينة المنورة.
والحياة نسخة من كربلاء والنجف وقم.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 35 دقيقة
الشعب تهاوش على زنبيل
fares[ عدد التعليقات: 1415 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يلطف بعباده