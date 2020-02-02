بالفيديو .. معركة صادمة بين حوثيين يتنازعون على نسب أشلاء جثة بلا ملامح

فهمي محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد صادمة تبرز الوضع المأسوي في اليمن الشقيق بعدما تسبب الميلشيات الحوثية في كوارث انسانية .

وأظهر الفيديو عراك ومشادات كلامية بين مجموعة من الحوثيين لعائلتين يتنازعون أشلاء جثة بلا ملامح .

وادعى كل طرف أنها جثة ابنه في مشهد أليم يعكس ما تعيشه اليمن من واقع مرير ضاعت فيه حقوق الدماء وراح فيه الأبرياء ثمناً بخثاً لإرهاب الميلشيات .