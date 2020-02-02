زيادة رسوم تأشيرة «شنغن»

وكالات(صدى):

بدأت المفوضية الأوروبية، في تطبيق تعديلات جديدة على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة «شنغن»، أمس السبت؛ لجعل السفر أسهل إلى تلك الدول.

وتتضمن التعديلات الجديدة، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، إضافة إلى زيادة رسوم التأشيرة من 60 إلى 80 يورو، ورفع رسوم التأشيرة من 35 يورو إلى 40 يورو للأطفال من 6 سنوات إلى 12 عاماً، والالتزام بتأمين السفر كشرط لقبول الطلبات.

واشتملت التعديلات، على منح التأشيرة متعددة الدخول لمعتادي السفر من ذوي التاريخ الإيجابي لترتفع تدريجياً مدة تأشيرة الدخول من عام إلى 5 أعوام.

يذكر أن تأشيرة شنغن هي واحدة من أكثر التأشيرات شهرة في العالم، تمنح حاملها إمكانية السفر إلى 26 بلدًا، منها 22 بلداً بالاتحاد الأوروبي، أما الأربعة الباقون فهم أيسلندا وسويسرا والنرويج وليشتنشتاين.