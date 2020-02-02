أزمة في مواعيد دوري أبطال آسيا 2019 بسبب «كورونا»

طلال الغامدي(صدى):

وقع مسؤولو كرة القدم الأسترالية، في أزمة بعدما منعت السلطات دخول أي أجانب قادمين من الصين إلى البلاد، وهو ما يعني تغيير موعد ومكان مباريات دوري أبطال آسيا المقرر خوضها مع الفرق الصينية.

ويخوض الفريقان الصينيان شنغهاي شينهوا وشنغهاي سيبج مباراتين في أستراليا، أمام بيرث غلوري وسيدني إف.سي، في فبراير الجاري، إلا أن الأمر تأزم بعد أعلنت أستراليا أمس فرض حظرا مؤقتا على دخول الأجانب القادمين من الصين أراضيها.

من جانبه، أصدر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم بيانًا، يؤكد فيه أنه لن يكون من الممكن الآن إقامة مباريات في أستراليا حسبما كان مقررا، متابعًا: «ونتيجة لذلك قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقد اجتماع طارئ في الرابع من فبراير في مقره في كوالالمبور بماليزيا لبحث الوضع مع جميع الأطراف ذات الصلة».

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منع إقامة أي مباريات في دوري الأبطال داخل الصين بسبب انتشار فيروس «كورونا».