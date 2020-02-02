«لوشيسكو» يستقر على أجانب الهلال المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر، أن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال، استقر على قائمة الأجانب التي ستخوض دوري أبطال آسيا 2020 مع الزعيم.

وكان الهلال قد توج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، على حساب أوراوا الياباني، وذلك بقيادة لوشيسكو.

وكشفت المصادر، أن المدير الفني للزعيم اختار الرباعي جانج هيون سو، بافيتيمبي غوميز، أندري كاريلو، سيباستيان جيوفنيكو، لينضموا إلى مشوار الزعيم في دوري الأبطال 2020.

وسيخوض الهلال، أول مباراة له في مشوراه الآسيوي ضد شاهر خودرو، مساء الاثنين الموافق الـ10 من فبراير الجاري.