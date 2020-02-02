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بالفيديو.. أغنية وطنية نادرة احتفالاً بعودة الملك خالد من احدى سفراته الخارجية

بالفيديو.. أغنية وطنية نادرة احتفالاً بعودة الملك خالد من احدى سفراته الخارجية
نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو عن أغنية وطنية نادرة للملك خالد بن عبد العزيز آل سعود –طيب الله ثراه – ، ااحتفالاً بعودته إلى أرض الوطن من زياراته الخارجية .

وأنشدت الأغنية التي أهداها مجموعة من طلاب المدارس النموذجية بالمملكة ، بكلمات وطنية راقية تحت عنوان “خالد رجع بالسلامة .. وبلانا تغني فرحانة ” .

كما كشف الفيديو عن مشاهد تاريخية لزيارات الملك خالد –رحمه الله – والإستقبال الحافل له على المستويين الرسمي والشعبي في عدة دول .


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