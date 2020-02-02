انطلاق فعاليات مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لحفظ القرآن

سعيد العجل(صدى):

انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٦/٨ بالقاعة الرئيسة بمقر مديرية شرطة منطقة الرياض بمجمع قصر الحكم الإداري فعاليات مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية في عامها التاسع على التوالي.

وتستمر لمدة خمسة أيام بمتابعة وإشراف من سعادة مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري.

يشارك بها المتسابقون من كافة قطاعات وزارة الداخلية من المدنيين والعسكريين يظهرون خلالها روح التنافس الشريف فيما بينهم مصداقا لقوله تعالى «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون».

ويأتي ذلك امتدادا لما توليه شرطة منطقة الرياض من رعاية واهتمام بالقرآن الكريم وعلومه وما تقوم به من أنشطة وفعاليات في ذلك الشأن وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة رعاها الله.