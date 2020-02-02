بالفيديو.. أول علامة تساعد في معرفة الاستثمار المشبوه

عادل الحربي(صدى):

توجد عدة علامات لمعرفة الاستثمار المشبوه؛ حيث يمكن معرفة أن شركات الاستثمار حقيقية أو وهمية بحسب الجهات الأمنية.

وأوضح برنامج ” ‎ما لم ترَ ” على قناة ” ‎MBC1 “، اليوم الأحد، أن أي نشاط تجاري عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي شكل آخر يجب أن يحصل على ترخيص مسبق من قبل الجهات المعنية، مثل المصرف المركزي أو هيئات سوق المال.

وأشار الإعلامي إبراهيم الفرحان، إلى أن هناك مواقع أجنبية مشبوهة تروج للاستثمار في الذهب أو الدعوة لشراء أرض في دولة أجنبية مقابل نسبة من الأرباح أو التجارة في النفط والسيارات، ولكن عندما تكون الأرباح مبالغ بها هذا يدل وجود شبهة حول الاستثمار حتى لو قدمت الجهة ضمانات للحد من الشكوك.