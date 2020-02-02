حالة شائعة للبصل تتسبب في مرض سرطان الكبد القاتل

واشنطن(صدى):

كشف تقرير طبي عن مخاطر مميته لتناول البصل الذي يحتوي على بقع تعفنية سوداء حتى ولو كانت بسيطة .

وأكد التقرير الذي أعده باحثون بالولايات المتحدة أن تناول البصل في تلك الحالة يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان حيث يحتوي على مركب الأفلاتوكسين .

ونبهوا أن هذا المركب الخطير يصيب الإنسان بمرض سرطان الكبد القاتل ، حتى وإن تم غسل البصل فإن أثر المركب لا يزول ويجب التخلص من البصل نهائياً .

الجدير بالذكر أن البصل يُصاب بالتعفن نتيجة سوء التخزين والرطوبة مما يجلب الفطريات والبكتيريا شديدة التأثير .