حالة شائعة للبصل تتسبب في مرض سرطان الكبد القاتل
كشف تقرير طبي عن مخاطر مميته لتناول البصل الذي يحتوي على بقع تعفنية سوداء حتى ولو كانت بسيطة .
وأكد التقرير الذي أعده باحثون بالولايات المتحدة أن تناول البصل في تلك الحالة يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان حيث يحتوي على مركب الأفلاتوكسين .
ونبهوا أن هذا المركب الخطير يصيب الإنسان بمرض سرطان الكبد القاتل ، حتى وإن تم غسل البصل فإن أثر المركب لا يزول ويجب التخلص من البصل نهائياً .
الجدير بالذكر أن البصل يُصاب بالتعفن نتيجة سوء التخزين والرطوبة مما يجلب الفطريات والبكتيريا شديدة التأثير .
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