الأبيض هو اللون الرئيسي لإطارات السيارات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُصنّع إطارات السيارات من مادة المطاط ذات اللون الأبيض، لكن الإطار يتحوّل إلى اللون الأسود عند الانتهاء من صناعته بسبب إضافة مادة الكربون الأسود.

ومنذ بداية اختراع أول سيارة في التاريخ، واجه المخترعون مشكلة في الإطارات وهي تآكل مادة المطاط بشكل سريع، ليتم حلّها بإضافة مادة الكربون لإطالة عمر الإطار.

وللكربون الأسود عدة مميزات، تتمثل في الحفاظ على الإطارات من التآكل وزيادة مقاومتها لدرجات الحرارة العالية خاصة في موسم الصيف، وحمايتها من أضرار غاز الأوزون و الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في الجو.

أمام إطارات سيارات السباق، فتختلف عن المستخدمة في السيارات العادية، إذ يشكل الألمنيوم، والمغنيسيوم مواد أساسية في صناعتها لأنها تعمل على دعم قوة سيارة السباق في المنعطفات، ويُستخدم أيضًا طبقة مزدوجة من الكربون الأسود الأمر الذي يزيد من استقرار الإطارات على مضمار السباق الذي يتطلب سرعة عالية جدا.