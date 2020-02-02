فنانة شهيرة تعود إلى بيت أهلها ليلة الزفاف

القاهرة(صدى):

أكدت الفنانة المصرية غادة نافع، ابنة الراحلة ماجدة الصباحي، أن زوجها لم يتحملها يوم زفافهما وأعادها إلى بيت أهلها مرة أخرى.

وأوضحت في تصريحات تليفزيونية، أنها كانت شديدة الارتباط بوالدتها وظلت تبكي يوم زفافها بغزارة، حتى قرر زوجها إعادتها إلى بيت أهلها للتهدئة من روعها.

كما أفادت بأنها رفعت قضية حجر على والدتها نتيجة لتزوير أحد المستأجرين الذي جعل والدتها تمضي علي أوراق دون المتفق عليها وتثبت له الحق في تأجير المكان من الباطن، ولمدة 15 عاما بالرغم من أن المدة المتفق عليها كانت عامين.

وأشارت إلى أن والدتها وقعت على ورقة تثبت بها أنها تدين للمستأجر بـ 15 مليون جنيه، متابعة : «المحامي الخاص بهم قال إن الحل الوحيد الذي أمامنا هو قضية الحجر التي رفعتها كي أضمن عدم دخول والدتي السجن بتهمة النصب بمبلغ قدره 15 مليون جنيه».