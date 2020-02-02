امرأة تقتل رجلًا بـ «الخطأ» أثناء محاولتها مساعدته

واشنطن(صدى):

شهدت مدينة فينيكس الأمريكية، قيام امرأة بدهس رجلًا مريضًا بسيارتها بعدما توقفت بجواره من أجل تقديم المساعدة؛ لكنها ارتكبت خطأ قاتلًا أودى بحياته.

وكان الرجل يقف على رصيف بأحد الشوارع، وفجأة شعر بإعياء شديد؛ فسقط على الطريق بجوار الرصيف؛ فوقفت السيدة بسيارتها على الطريق المنحدر قليلًا، وهبطت من أجل مساعدته، لكن قبل أن تتمكن من الاقتراب منه، تحركت السيارة ودهسته.

وأوضحت شرطة مدينة “فينيكس” في بيان لها: إن المرأة -التي لم يُعلَن عن اسمها- قيد التوقيف بتهمة القتل الخطأ؛ بينما تم نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى من أجل فحصها وتحديد سبب الوفاة؛ لافتة إلى أن المرأة نسيت تشغيل فرامل السيارة؛ فتحركت المركبة بسبب انحدار بسيط.