500 ألف ريال حد أقصى للاستفادة من التأمين الصحي

حمود العنزي(صدى):

كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن حقوق في التأمين الصحي، مؤكدة أن صاحب العمل ملزم بتحمل سداد أقساط التأمين الصحي عليك وعلى أفراد أسرتك.

وأوضحت أن الحقوق تتضمن، الحصول على المنافع الصحية المحددة في وثيقة التأمين منذ بداية التغطية التأمينية، وأن الحد الأقصى لمنافع وثيقة التأمين الصحي خلال سريان وثيقتك 500 ألف ريال.

وأشارت إلى أن شركة التأمين تلتزم بتقديم خدمات الرعاية الصحية لك من خلال شبكة مقدمي خدمة صحية تغطي كافة مناطق المملكة، وإذا كانت الخدمة العلاجية في العيادات الخارجية لا تزيد عن 500 ريال فتتم المعالجة مباشرة ودون الحاجة إلى طلب موافقة علاجية والإنتظار 60 دقيقة.

واشتملت الحقوق، على أن أقصى مدة الشركة التأمين لسداد المبالغ المالية التي دفعتها في الحالات الطارئة من تاريخ تقديمك طلب الإسترجاع هي 15 يوم عمل، منبهة بألا تسمح لغيرك بالاحتيال باستخدام بطاقة التأمين الخاصة بك.

وتابعت أن نسبة التحمل تدفع عند تلقي خدمة الرعاية الصحية إن وجدت عدا في الحالات الطارئة والتنويم، كما أنه ليس هناك حد أعلى للعمر يلتزم به صاحب العمل عند تأمينه عليك، مؤكدة أن يجب أن تحصل على تأمين الصحي من صاحب العمل خلال 10 أيام من تاريخ وصولك إلى المملكة.