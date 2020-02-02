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حقيقة خضوع المجمعات الطبية لشرط ملكية العيادة لطبيب سعودي

حقيقة خضوع المجمعات الطبية لشرط ملكية العيادة لطبيب سعودي
نايف السالم(صدى):

أكت وزارة الصحة عدم شمول القرار الخاص بأن يكون مالك العياة طبيب سعودي للمجمعات الطبية التي تحتوي على ثلاث عيادات فأكثر .

وأكدت “الصحة ” أنه يحق للأجنبي تملك أي مؤسسة صحية خاصة بإستثناء العيادات الأحادية أو الثنائية ، وذلك تشجيعاً للإستثمار في القطاع الصحي ، ودعم التوطين في نفس الوقت .

وكان مجلس الوزارء قد أقر مؤخراًتعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة بإشتراط أن يكون مالكها طبيب مواطن متفرغ ومتخصص في طبيعة عمل العياددة يشرف عليها .


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