بالفيديو.. ملاكم شهير يعتدي على حبيبته بـ «الضرب» أمام الجمهور

واشنطن(صدى):

فوجئت الجماهير بالملاكم الأمريكي غيرفونتا ديفيس، بطل العالم في الوزن الخفيف، وهو يعتدي على حبيبته بالضرب أثناء مباراة لكرة السلة الأمريكية؛ حيث اقتحم المدرجات خلال مباراة خيرية لكرة السلة في ميامي.

وأظهر مقطع فيديو، الملاكم وهو يقوم بالاعتداء على سيدة كانت جالسة في المدرجات، حيث ضربها وسحبها إلى خارج الملعب؛ ليقول عبر إنستغرام: ” هذه السيدة والدة ابني، ولكنني لم أعتد عليها مطلقاً، أعترف أنني كنت شرسا في التعامل معها، وأمرتها بترك المدرجات خلال المباراة، ولكنها في النهاية لم تصب بأي سوء ” .