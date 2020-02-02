ضاحي خلفان: أردوغان حوّل الأصدقاء إلى خصوم بعد كشف ألاعيب الربيع المشؤوم

ماجد القزيز(صدى):

لفت الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي، النظر إلى ألاعيب الدولة التركية بعد كل زيارة يقوم بها رجب طيب أردوغان إلى دولة أخرى.

وقال ضاحي خلفان: «سبحان الله كل دولة زارها أردوغان وعاد إلى تركيا مصرحا بما تم الاتفاق عليه، إلا وخرج له مسؤول من تلك الدولة يصف بيانه بعدم الصحة وأن تصريح أردوغان خرج عن سياق ما تم الاتفاق عليه».

وأضاف: «كيف حول أردوغان الأصدقاء إلى خصوم بعد ما تكشفت ألاعيب الربيع المشؤوم».

يذكر أن رئاسة الجمهورية الجزائرية كانت قد رفضت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتعلق بتاريخ الجزائر.

وقال بيان الجزائر: «فوجئت بتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نسب فيه إلى الرئيس عبد المجيد تبون حديثا أخرج عن سياقه يتعلق بتاريخ الجزائر».

وأضاف: «بداعي التوضيح.. تشدد الجزائر أن المسائل المعقدة المتعلقة بالذاكرة الوطنية لها قدسية عند الشعب الجزائري»، متابعًا: « الجزائر تشدد بأن هذه المسائل جد حساسة ولا تساهم مثل هذه التصريحات في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها».

يشار إلى أن أردوغان، كان قد صرّح بأنه طلب من نظيره الجزائري تمكينه من وثائق تتعلق بـ«مجازر الاحتلال الفرنسي» في الجزائر، والتي حاول الرؤساء الفرنسيون المتعاقبون التنصل منها، برفضهم الاعتراف بها والاعتذار عنها.