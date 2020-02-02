وظائف صحية شاغرة في شركة «دافيتا»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة دافيتا السعودية (DaVita)، عن توفر وظائف صحية شاغرة لحديثي التخرج بمجال (الصيدلة)، للعمل في 9 مدن بالمملكة (الرياض، والخرج، وبريدة، والأحساء، وجازان، والمدينة المنورة، والقطيف، وتبوك، وصامطة).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (الصيدلة)، إجادة اللغة الإنجليزية (بطلاقة)، ورخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (سارية المفعول)؛ فيما هناك رواتب مجزية، وتأمين طبي للموظف وعائلته.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/02/02م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب؛ حيث تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد): [email protected]