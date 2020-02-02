توجيه بجمع طلبات المبتعثين المتعثرة في «سفير 2» لإنجازها

علي القحطاني(صدى):

وجه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور حاتم المرزوقي، اليوم الأحد، منظمة “سعوديون في أمريكا” بإرسال جميع الطلبات الحرجة والمتعثرة في نظام “سفير2″، والتي تتطلب تدخله العاجل ليتم إنجازها فوراً.

وأوضحت المنظمة إنه حرصاً منها على مساعدة الطلبة المبتعثين لإنهاء طلباتهم في نظام “سفير2″، فإنها خصصت بالتعاون مع الملحقية الثقافية نموذجاً لجمع الطلبات المتعثرة ورفعها للملحقية.

وأشارت إلى أنه سوف يتم التعامل مع المعلومات الخاصة بالطالبات بدرجة عالية من السرية، داعية المبتعثين والمبتعثات لتعبئة نموذج الطلبات العاجلة والحرجة من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .