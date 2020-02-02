زوجة ميسي تقتحم عالم «الملاكمة» (صورة)

نواف السالم(صدى):

اقتحمت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، الساحة الرياضية بلعبة يعرف الجميع عنها أنها لعبة عنيفة، وهي ” الملاكمة “.

ونشرت زوجة ميسي صورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، وهي تُهيئ يديها لارتداء قفازات ملاكمة وبجانبها كيس تدريبات الملاكمة؛ حيث أنها على وشك البدء بممارسة تلك الرياضة خلال الفترة المقبلة.

وازداد نشاط أنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، كما أصبحت تتعامل معها بطريقة احترافية زاد من متابعيها والمعجبين بها، وتطورت صفحتها بشكل لافت.