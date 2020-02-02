الصحة: عزل الطلاب القادمين من الصين لمدة أسبوعين (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن وصول عشرة طلاب سعوديين قادمين من الصين، مشيرة إلى أنه تم عزلهم إحترازياً لمدة أسبوعين حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للإطمئنان عليهم.

من جانبه، أوضح الدكتور نزار باهبري، استشاري أمراض معدية، طريقة التعامل مع الطلاب السعوديين الذين وصلوا إلى الرياض من الصين ودخلوا الحجر الصحي الاحترازي.

وأفاد خلال تصريحات تليفزيونية، بأنه يكون كأي شخص مصاب بالأنفلونزا يبقى في بيته لمدة ثلاثة أيام ويتم متابعته بشكل طبيعي، وإذا عندهم أعراض يتم التعامل معهم.

وكانت قد وصلت الطائرة الخاصة التي تقل الطلبة السعوديين الذين تم إجلاؤهم من مدينة أوهان، اليوم الأحد، حيث تمت عملية الإجلاء من المنطقة الموبوءة بجهود دقيقة وموفقة بالتعاون مع السلطات الصينية التي أبدت تعاونًا كاملا مع سفارة المملكة العربية السعودية لدى الصين، وقد تولت وزارة الصحة استقبالهم واتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لهم في مثل هذه الحالات.