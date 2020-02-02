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الخطوط الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

الخطوط الجوية تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الخطوط الجوية باب التقديم على وظائف هندسيية شاغرة ، وذلك للعمل بمقر الشركة بجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- المسمى الوظيفي : اخصائي هندسة الطائرات .
2- الشروط :
– درجة البكالوريوس في هندسة الطيران أو ما يعادلها ويفضل حملة الماجيستير .
– إجادة الغة الإنجليزية بشكل متقدم .

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح اليوم الأحد 2/2/ 2020 ، وينتهي يوم السبت 2/5/ 2020 م ، ويجب إرسال نسخة مع طبق الأصل لآر مؤهل علمي مع كشف السجل الدراسي عند ارسال السيرة الذاتية ، على الرابط : هنا 


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