الخطوط الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الخطوط الجوية باب التقديم على وظائف هندسيية شاغرة ، وذلك للعمل بمقر الشركة بجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي : اخصائي هندسة الطائرات .

2- الشروط :

– درجة البكالوريوس في هندسة الطيران أو ما يعادلها ويفضل حملة الماجيستير .

– إجادة الغة الإنجليزية بشكل متقدم .

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح اليوم الأحد 2/2/ 2020 ، وينتهي يوم السبت 2/5/ 2020 م ، ويجب إرسال نسخة مع طبق الأصل لآر مؤهل علمي مع كشف السجل الدراسي عند ارسال السيرة الذاتية ، على الرابط : هنا