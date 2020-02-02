أسباب عدم انتشار سيارات الديزل في المملكة

الرياض(صدى):

لا تنتشر سيارات الركوب المزودة بمحركات احتراق داخلي والتي تعمل بوقود الديزل في الأسواق العربية، على الرغم من انتشارها في أوروبا وأمريكا، إذ يفضل السائق سيارات البنزين.

ويرجع تفضيل العرب إلى سيارات البنزين إلى عدة عوامل، ومنها: انخفاض السعر مقارنة بسيارات الديزل من نفس الطرازات، قلة معدلات التلوث البيئي الناتجة عن محركات البنزين مقارنة بمحركات الديزل، وكذلك انخفاض تكلفة صيانة سيارات البنزين.

ويوضح الخبراء، أن الأسباب تتضمن أن غالبية شركات السيارات العالمية تصنع هذا النوع من السيارات لتتناسب مع أجواء دول أوروبا وأمريكا، ولا تناسب الأجواء العربية، بالإضافة إلى أن استيراد سيارات الديزل يجعل من الضروري توفير لوجيستيات مثل مراكز الصيانة وتوفير قطع الغيار التي تحتاج استثمارات ضخمة لإنجازها.