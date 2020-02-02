لطيفة التونسية تُنهي مسيرتها بمشاهد خادشة للحياء

تونس(صدى):

تعرّضت الفنانة لطيفة التونسية، إلى موجة هجوم شديدة بعد طرح آخر كليباتها الغنائية على منصة «يوتيوب»، إذ اتهمها الجمهور بتقديم «فن هابط».

وتضمنت كلمات الأغنية الجديدة «ليه واخد تليفونك في الحمام» بالتزامن مع وجود شخص داخل دورة مياه ممسكًا بجوّاله، وهو ما اعتبره الجمهور وسيلة جديدة للبقاء على الساحة من خلال تقديم مستوى هابط.

كما اعتبر الجمهور، أن الكليب يتضمن مشاهد خادشة للحياء وغير مقبول في مجتماعتنا العربية، مشيرين إلى أن الفنانة التونسية تحاول إثارة الجدل من خلاله.

يذكر أن لطيفة كانت قد طرحت ألبومها الجديد مؤخرًا، وتتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين على رأسهم: محمد رفاعي، ووليد سعد، وإسلام صبري.