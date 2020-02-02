«الخبيزة» مسكن قوي لالتهاب الحلق وعلاج الأنيميا

أميرة خالد(صدى):

تعد الخبيزة أحد الخضروات الورقية الغنية بالألياف الغذائية، المفيدة لصحة القلب، والسيطرة على مستويات الكوليسترول في الدم، كما تعتبر مسكن قوي لالتهاب الحلق كما به مادة لها مفعول السحر في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي.

وتحمي من ارتفاع ضغط الدم والمحافظة على مرونة الشرايين، كما يمكن تناول الخبيزة المليئة بالألياف الغذائية عند الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ أو الإسهال، وتعالج أمراض سوء التغذية وفقر الدم.

وذلك لأنها تمد الجسم بكميات مرتفعة من عنصر الحديد، الذي يساعد على إنتاج الهيموجلوبين في الدم وتخزين الخلايا له، ما يؤدي إلى معالجة الأنيميا، فوائد الخبيزة لمرضى الأنيميا تجعلها مرشحة بقوة لتكون على قائمة أطباق مريض الأنيميا.

وفي، ينصح خبراء التغذية بوضع الخضروات الورقية على قائمة الوجبات في أي حمية غذائية يمكن اتباعها، كما تحمي من أمراض العين، مثل ضمور الشبكية واعتمام عدسة العين، الذي يؤدي إلى مخاطر فقدان البصر كليًا، بينما هناك فئات ممنوعة من تناول الخبيزة مثل: النساء الحوامل، عند الرضاعة الطبيعية، المصابون بسرطان الثدي.