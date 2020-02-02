«حساب المواطن» يوضح قيمة الدعم للفرد الواحد

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، وذلك ردًا على سؤال مستفيد، يقول فيه: ” كم مبلغ الفرد الواحد من حساب مواطن ” .

وأجاب حساب خدمة المستفيدين عبر موقع التدوين الصغير تويتر: أهلاً بك، يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال حاسبة الدعم التقديرية عن طريق الرابط التالي من هنــــــــــــا .