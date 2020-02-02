أسعار الوقود المحدثة بدول الخليج لفبراير 2020

عادل الحربي(صدى):

كشفت الإمارات وعمان وقطر عن أسعار البنزين والديزل الجديدة لشهر فبراير الجاري .

وقامت الإمارات بتثبيت أسعار البنزين الممتاز والعادي ، حيث سجل البنزين الممتاز 2.24 درهم ، والعادي 2.05 درهم،والديزل 2.4 درهم ساملة ضريبة القيمة المضافة .

أما عمان فقامت بتخفيض أسعار الوقود بجميع أنواعه ، وسجل ، وسجل البنزين الممتاز 214بيسة ، والبنزين العادي 205 بيسة ، والديزل 235 بيسة .

كما قامت قطر بتخفيض سعر البنزين الممتاز ليسجل 1.85 ريال قطري وتثبيت سعر البنزين العادي عند 1.75 ريال قطري ، فيما رفعت سعر الديزل ليسجل 120 ريال قطري .

الجدير بالذكر أن ارامكو لم تعلن بعد أسعار البنزين الديدة للربع الأول من العام الجاري 2020 ، فيما كانت آخر الأسعار المحدثة عند 1.50 ريال للتر البنزين 91 ، و2.05 للتر بنزين 95.