وظائف شاغرة في مختبرات البرج الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مختبرات البرج الطبية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة بمجال التسويق والعلاقات العامة، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بالمسميات التالية (أخصائي الإبداع، وأخصائي علاقات عامة).

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي الإبداع (Innovative Specialist):- درجة البكالوريوس في تخصص (الفنون التطبيقية، التسويق) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة العلامة التجارية، مهارات اتصال ممتازة (كتابياً وشفوياً) مع القدرة على إصدار ملخصات إبداعية ملموسة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)؛ فيما تحتاج إلى أخصائي علاقات عامة (Public Relations Specialist):- درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق، العلاقات العامة، الاتصال الجماهيري والإعلام) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

وشددت على ضرورة وجود مهارات اتصال ممتازة (كتابياً وشفوياً)، بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2020/02/02م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي الإبداع (Innovative Specialist): من هنــــــــــــــــــــا.

2- أخصائي علاقات عامة (Public Relations Specialist): من هنـــــــــــــــا .