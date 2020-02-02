تقليل استهلاك البطارية من خلال إعدادات «واتساب»

عادل الحربي(صدى):

توجد 3 إعدادات يجب ضبطها على واتساب لتقليل استهلاك البطارية، ومنها إيقاف تنزيل ملفات الوسائط تلقائيًا عند استخدام بيانات الهاتف وشبكة (الواي فاي) Wi-Fi، وذلك من خلال الانتقال إلى تطبيق واتساب على هاتفك.

واضغط بعد ذلك على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على (الإعدادات) Settings؛ اضغط على خيار (استخدام البيانات ومساحة التخزين) Data and storage Usage، تحت قسم (تنزيل الوسائط تلقائيًا) Media Auto-Download، اضغط على خيار (عند استخدام بيانات الهاتف)، ثم قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار الموجود بجوار كل من الصور، والملفات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والمستندات حسب رغبتك.

وبعد ذلك، ثم قم بالخطوة نفسها في خيار (عند الاتصال بشبكة Wi-Fi)، وبذلك ستتمكن من إيقاف تنزيل عناصر الوسائط المتعددة تلقائيًا، ويمكنك تنزيلها يدويًا من خلال الضغط عليها؛ بينما يمكن ضبط إشعارات واتساب؛ حتى لا تستنزف بطارية هاتفك بسرعة.

ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى تطبيق واتساب على هاتفك.

• اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على (الإعدادات) Settings.

• اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.

• يمكنك من هنا تغيير طريقة استقبال الإشعارات للرسائل والمجموعات والمكالمات من خلال ضبط صوت الرسائل الصادرة والواردة على وضع (تشغيل) أو (إيقاف تشغيل)؛ وإيقاف الاهتزاز، وكذلك إيقاف pop up notifications.

وتتمثل الخطوة الثالثة في تفعيل خلفية ذات لون داكن؛ حيث يعتبر الوضع الداكن أحد الأسباب الرئيسية لإطالة عمر البطارية، ولكنه غير متاح بعد في الإصدار الرسمي للتطبيق؛ وتتم ذلك:

• انتقل إلى تطبيق واتساب على هاتفك.

• اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على (الإعدادات) Settings.

• اضغط على خيار (الدردشات) Chats.

• اضغط على خيار Wallpaper، ثم اضغط على خيار Solid color، حيث يمكنك اختيار اللون الأسود أو الرمادي.