ورشة عمل بعنوان (دراسة الأخطاء الشائعة في مادة الرياضيات)بتعليم الحدود الشمالية

فاطمه الرويلي(صدى):

نفذ قسم الرياضيات بإدارة الإشراف التربوي بتعليم الحدود الشمالية ورشة دراسة الأخطاء الشائعة في مادة الرياضيات للمرحلتي المتوسطة والثانوية بمقر مركز التدريب التربوي من تنفيذ المشرفات التربويات من قسم الرياضيات أ-عنود مفرح وأ -منيفه نايف وأ-لطيفه عيد وأ -حوريه عودة ومعلمات من المرحلة المتوسطة والثانوية .

وتهدف الورشة إلى اعداد أدلة تنمية مهارات الطالبات في مادة الرياضيات وذلك لاجتياز الاختبارات التحصيلية والدوليه وفق نموذج بطاقة تحليل الخطأتنمية مهارات الطالبات في مادة الرياضيات وذلك لاجتياز الاختبارات التحصيلية والدوليه وفق نموذج بطاقة تحليل الخطأ والتي تستمر لمدة اربع ايام .