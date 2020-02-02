«النقل» توضح التزامات سائقي حافلات النقل التعليمي

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة النقل العام، اليوم الأحد، عن التزامات سائقي حافلات النقل التعليمي وفقًا للائحة، والتي من بينها التأكد من سلامة مكابح المركبة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وتجهيزات المركبة المعتمدة قبل القيادة.

ويجب التأكد من توفر أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في المركبة وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام؛ فضلًا عن قراءة سولترات لوحة القيادة، وعدم وجود علامات تحذيرية توتر على سلامة المركبة أثناء سيرها.

وأكدت اللائحة على الوقوف التام عند صعود أو نزولا المستفيدين من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك، ومباعدة المستفيدين من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها، والحفاظ على السلامة المستفيدين والتأكد من جلوسهم على المقاعد، والاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.

وشددت على ضرورة إبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة لاتخاذ اللازم، والمحافظة على الآداب العامة وحسن التعامل مع

المستفيدين، والمحافظة على نظافة المركبة، وعدم التدخين داخل المركبة أو السماح للمستفيدين بذلك، وعدم فتح أبواب الحافلة إلا بعد وقوفها تماما، وإغلاق أبواب الحافلة قبل وخلال سيرها.

وأشارت إلى ارتداء الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمستفيدين عند الحاجة إليها؛ فضلًا عن حفظ المفقودات التي تركها المستفيدين داخل المركبة وتسليمها للناقل، وعدم إنزال المستفيدين في مواقع خلاف مقر الجهة التعليمية أو مقر السكن، والإلمام بنظام تتبع المركبات وبأية أنظمة تقنية مساعدة أخرى تزود بها المركبة وتحددها الهيئة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى التأكد من خلو الحافلة من جميع المستفيدين بعد انتهاء عملية النقل، وعدم الانصراف قبل دخول طلاب وطالبات، المدارس لمقر الجهة التعليمية أو مقر السكن.