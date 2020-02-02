بلدية رفحاء ترفع أكثر من 49.64 ألف م3 من الأنقاض خلال شهر يناير 2020

فاطمه الرويلي (صدى):

رفعت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ما مجموعة 49.645 متر مكعب من المخلفات بالأحياء والطرق خلال شهر يناير 2020م، شملت الأنقاض والرمال، وغيرها، وذلك ضمن حملاتها في معالجة التشوه البصري، في أنحاء المحافظة وتوابعها.

وحثت البلدية الجميع على التعاون مع البلدية بعدم رمى مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها تفاديا للغرامة والجزاء، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر القنوات البلدية التفاعلية ومركز البلاغات الموحد.